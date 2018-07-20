В Ростове-на-Дону во время ливня затопило Западный

Днем в пятницу, 20 июля, в Левенцовке прошел ливень.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-136611225&id=456241164&hash=cf1aa14f4125be76&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Караул, нас затопило, — пишут ростовчане, выкладывая снимки и видео.

— Везет вам, а у нас, в Александровке, только покапало, — отвечают им земляки.

— У нас был, но средний — больше гром попугал, — написали жители центральной части донской столицы.

Тем временем спасатели советуют не расслабляться. Погода еще может преподнести сюрпризы. В связи с тем, что ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, штормовое предупреждение продлили.