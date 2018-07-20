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16:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время ливня затопило Западный

Жители Западного шлют приветы ростовчанам, которые жалуются на отсутствие дождя, о котором вот уже несколько дней предупреждают синоптики.

Днем в пятницу, 20 июля, в Левенцовке прошел ливень.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Караул, нас затопило, — пишут ростовчане, выкладывая снимки и видео.

— Везет вам, а у нас, в Александровке, только покапало, — отвечают им земляки.

— У нас был, но средний — больше гром попугал, — написали жители центральной части донской столицы.

Тем временем спасатели советуют не расслабляться. Погода еще может преподнести сюрпризы. В связи с тем, что ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, штормовое предупреждение продлили.

— Рекомендуем во время грозы не купаться в водоемах, не прятаться под одиноким или высоким деревом, не разговаривать на улице по мобильному телефону, — говорят в городской службе спасения. — При затоплении помещения покинуть его или подняться на верхние этажи, не пытаться самостоятельно преодолеть затопленный участок местности, не оставлять детские коляски в низинах, под деревьями, конструкциями и рядом с высоковольтными линиями.

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