Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсии российских пенсионеров изменятся с 1 августа - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
40 недель одиночества: как плод проводит время до рождения
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Земфира высмеяла певиц Монеточку и Гречку
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Звезда «Гарри Поттера» неузнаваем на съемках: первые фото
Оставшийся без жилья Шура рассказал о жизни с проституткой - СМИ
Миллионер Дулин нашел шахты с золотом во дворе
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
15:06 (мск), источник: ТАСС

В Москве задержан мужчина, снимавший видеорозыгрыш в полицейской форме

Задержанный взял форменную одежду напрокат по объявлению в интернете.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские на Крымском валу задержали мужчину, который снимал видеорозыгрыш во взятой напрокат полицейской форме. Об этом сообщила журналистам в пятницу замначальника пресс-службы московской полиции Екатерина Гузь.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину за неправомерное ношение форменной одежды правоохранительных органов», — сказала Гузь. По ее словам, задержанным оказался 33-летний приезжий, который, не являясь сотрудником органов внутренних дел, был одет в полицейскую форму и обращался к гражданам с вопросами. Реакцию граждан он фиксировал на видео.

Задержанный пояснил, что взял форму напрокат по объявлению в интернете.

«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов», — добавила она.

Дело об административном правонарушении направлено в Замоскворецкий районный суд.

Все новости региона
 Водолаз спустился, а там трехметровая дыра! И все за голову схватились
Два года жил в Японии, женат на китаянке: что известно о новом главе МИД
На предприятиях «Роскосмоса» проходят обыски по делу о госизмене
В Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом
Как живут современные амазонки в Бразилии (фото)
У острова Пхукет обнаружили двухметрового крокодила (видео)
Гидрометцентр прогнозирует снег в некоторых российских регионах
Физики сфотографировали атом с рекордным разрешением
Девушки в Тверской области сделали самый длинный шпагат (видео)
Спорт
Самые яркие цитаты ЧМ-2018. Черчесов, Дзюба и остальные Собрали наиболее яркие высказывания участников турнира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Звезда «Гарри Поттера» неузнаваем на съемках: первые фото 29-летний Руперт Гринт попал в объективы папарацци на площадке мини-сериала «Убийства по алфавиту»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Женщина пришла занять денег и лишилась квартиры
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь