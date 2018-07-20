В Москве задержан мужчина, снимавший видеорозыгрыш в полицейской форме

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские на Крымском валу задержали мужчину, который снимал видеорозыгрыш во взятой напрокат полицейской форме. Об этом сообщила журналистам в пятницу замначальника пресс-службы московской полиции Екатерина Гузь.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину за неправомерное ношение форменной одежды правоохранительных органов», — сказала Гузь. По ее словам, задержанным оказался 33-летний приезжий, который, не являясь сотрудником органов внутренних дел, был одет в полицейскую форму и обращался к гражданам с вопросами. Реакцию граждан он фиксировал на видео.

Задержанный пояснил, что взял форму напрокат по объявлению в интернете.

«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов», — добавила она.