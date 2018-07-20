В Москве задержан мужчина, снимавший видеорозыгрыш в полицейской форме
Задержанный взял форменную одежду напрокат по объявлению в интернете.
Задержанный взял форменную одежду напрокат по объявлению в интернете.
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские на Крымском валу задержали мужчину, который снимал видеорозыгрыш во взятой напрокат полицейской форме. Об этом сообщила журналистам в пятницу замначальника
«Сотрудники
Задержанный пояснил, что взял форму напрокат по объявлению в интернете.
«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов», — добавила она.
Дело об административном правонарушении направлено в Замоскворецкий районный суд.