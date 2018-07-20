Пытки попали в онлайн

Следственное управление по Ярославской области Следственного комитета России (СУ СКР) начало проверку после обнародования десятиминутной видеозаписи, на которой сотрудники ИК-1 избивают до потери сознания заключенного Евгения Макарова. О проведении служебной проверки сообщили также в областном УФСИН. Ранее адвокаты фонда «Общественный вердикт» заявляли о пытках этого, а также еще двух осужденных, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просил Россию принять срочные меры по жалобам пострадавших. Тогда в УФСИН и СУ СКР заявляли, что подтверждений словам об избиениях не обнаружили.

Сегодня СУ СКР по Ярославской области организовало процессуальную проверку после распространения адвокатами правозащитного фонда «Общественный вердикт» видеоролика с пытками в исправительной колонии № 1. Об этом «Ъ» сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская. Первоначально десятиминутное видео, снятое, судя по всему, на видеорегистратор одного из сотрудников колонии, опубликовала «Новая газета». В ролике запечатлено избиение 23-летнего заключенного Евгения Макарова, сообщила «Ъ» его адвокат Ирина Бирюкова.

Источник «Ъ» в силовых структурах заявил, что, скорее всего, в течение дня будет возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») по факту избиения осужденного.

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Служебную проверку инициировало и управление ФСИН по Ярославской области, сообщила пресс-служба ведомства. «По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в официальном пресс-релизе. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сказал «Ъ», что также займется проверкой инцидента.

Видео избиения Евгения Макарова было снято 29 июня 2017 года, говорит госпожа Бирюкова. На записи видно, что в комнате с бело-зелеными стенами находятся около 15 мужчин в синей камуфляжной форме. Заключенный лежит на животе на придвинутых друг к другу узких столах и кричит. Одни мужчины держат ему руки, другие активно бьют резиновыми дубинками в основном по пяткам. В какой-то момент с осужденного срывают одежду, ставят на колени и продолжают пытки. Ему говорят, что это наказание за то, что он назвал сотрудника колонии «рыжей псиной». Когда жертва теряет от боли сознание, ее окатывают водой из ведра. На десятой минуте запись обрывается.

По словам адвокатов, пыткам предшествовал обыск в камере Евгения Макарова, а конфликт возник после того, что сотрудники колонии бросили на пол письмо матери осужденного.

После избиения адвоката не пустили к заключенному «по медицинским основаниям»: оказалось, что он не может ходить, а его раны нагноились.

Адвокаты «Общественного вердикта» заявляли о пытках в ИК-1 Ярославской области еще весной прошлого года. Тогда они представляли интересы осужденного по «болотному делу» Ивана Непомнящих, а также Евгения Макарова и Руслана Вахапова. По словам заключенных, 21 апреля в колонию зашел спецназ. От заключенных требовали выбегать из камер и строиться у стены. Некоторых тут же ставили в растяжку и начинали избивать. Иван Непомнящих отказался бежать, поэтому его несколько раз заставляли вернуться в камеру и выбегать из нее, а затем избили. Тогда же были избиты и Макаров с Вахаповым. На следующий день в колонию пришел уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, сказали тогда «Ъ» в аппарате омбудсмена. По словам Ирины Бирюковой, он встретился с Русланом Вахаповым и Евгением Макаровым, узнал от них про избиение и даже сфотографировал синяки. В УФСИН по Ярославской области тогда заявили, что был плановый обыск. В службе подчеркнули, что Ивана Непомнящих не избивали, а к нему был применен «загиб руки за спину». Тогда же адвокаты написали жалобу в ЕСПЧ.

Суд уже 28 апреля потребовал от России принять срочные меры, позволить адвокатам встретиться.

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с осужденными, провести медицинское обследование. «Макаров был также избит в декабре 2017 года. Причем уже в другой колонии, ИК-8, куда он был переведен в конце 2017 года. Мы считаем, что в ИК-1 решили так от него избавиться», — говорит госпожа Бирюкова.

По всем заявлениям об избиениях проверку проводили представители СКР, а также прокуратура по надзору за исправительными учреждениями.

СКР нам отказал в возбуждении уголовного дела по всем случаям. Последний отказ пришел в этом году. По заявлению о пытках 29 июня, зафиксированных на видео, двух или трех сотрудников колонии проверяли на полиграфе, и ничего не обнаружили. Ирина Бирюкова адвокат

Сейчас «Общественный вердикт» готовит свой ответ в ЕСПЧ с комментариями на ответы правительства России. «К нам недавно пришло письмо из ЕСПЧ с приложенными ответами России. Если в двух словах, то правительство пояснило, что сила была применена в рамках закона в связи с тем, что осужденные не исполняли законные требования сотрудников колонии», — говорит госпожа Бирюкова. Она подчеркнула, что они обязательно отправят в Страсбург видеозапись с соответствующими комментариями.