Пытки попали в онлайн
Следователи проводят проверку видеозаписи с избиением заключенного в ярославской колонии.
Следователи проводят проверку видеозаписи с избиением заключенного в ярославской колонии.
Следственное управление по Ярославской области Следственного комитета России (СУ СКР) начало проверку после обнародования десятиминутной видеозаписи, на которой сотрудники ИК-1 избивают до потери сознания заключенного Евгения Макарова. О проведении служебной проверки сообщили также в областном УФСИН. Ранее адвокаты фонда «Общественный вердикт» заявляли о пытках этого, а также еще двух осужденных, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просил Россию принять срочные меры по жалобам пострадавших. Тогда в УФСИН и СУ СКР заявляли, что подтверждений словам об избиениях не обнаружили.
Сегодня СУ СКР по Ярославской области организовало процессуальную проверку после распространения адвокатами правозащитного фонда «Общественный вердикт» видеоролика с пытками в исправительной колонии № 1. Об этом «Ъ» сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская. Первоначально десятиминутное видео, снятое, судя по всему, на видеорегистратор одного из сотрудников колонии, опубликовала «Новая газета». В ролике запечатлено избиение 23-летнего заключенного Евгения Макарова, сообщила «Ъ» его адвокат Ирина Бирюкова.
Служебную проверку инициировало и управление ФСИН по Ярославской области, сообщила
Видео избиения Евгения Макарова было снято 29 июня 2017 года, говорит госпожа Бирюкова. На записи видно, что в комнате с
После избиения адвоката не пустили к заключенному «по медицинским основаниям»: оказалось, что он не может ходить, а его раны нагноились.
Адвокаты «Общественного вердикта» заявляли о пытках в ИК-1 Ярославской области еще весной прошлого года. Тогда они представляли интересы осужденного по «болотному делу» Ивана Непомнящих, а также Евгения Макарова и Руслана Вахапова. По словам заключенных, 21 апреля в колонию зашел спецназ. От заключенных требовали выбегать из камер и строиться у стены. Некоторых тут же ставили в растяжку и начинали избивать. Иван Непомнящих отказался бежать, поэтому его несколько раз заставляли вернуться в камеру и выбегать из нее, а затем избили. Тогда же были избиты и Макаров с Вахаповым. На следующий день в колонию пришел уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, сказали тогда «Ъ» в аппарате омбудсмена. По словам Ирины Бирюковой, он встретился с Русланом Вахаповым и Евгением Макаровым, узнал от них про избиение и даже сфотографировал синяки. В УФСИН по Ярославской области тогда заявили, что был плановый обыск. В службе подчеркнули, что Ивана Непомнящих не избивали, а к нему был применен «загиб руки за спину». Тогда же адвокаты написали жалобу в ЕСПЧ.
Суд уже 28 апреля потребовал от России принять срочные меры, позволить адвокатам встретиться.
с осужденными, провести медицинское обследование. «Макаров был также избит в декабре 2017 года. Причем уже в другой колонии, ИК-8, куда он был переведен в конце 2017 года. Мы считаем, что в ИК-1 решили так от него избавиться», — говорит госпожа Бирюкова.
По всем заявлениям об избиениях проверку проводили представители СКР, а также прокуратура по надзору за исправительными учреждениями.
СКР нам отказал в возбуждении уголовного дела по всем случаям. Последний отказ пришел в этом году. По заявлению о пытках 29 июня, зафиксированных на видео, двух или трех сотрудников колонии проверяли на полиграфе, и ничего не обнаружили.
Сейчас «Общественный вердикт» готовит свой ответ в ЕСПЧ с комментариями на ответы правительства России. «К нам недавно пришло письмо из ЕСПЧ с приложенными ответами России. Если в двух словах, то правительство пояснило, что сила была применена в рамках закона в связи с тем, что осужденные не исполняли законные требования сотрудников колонии», — говорит госпожа Бирюкова. Она подчеркнула, что они обязательно отправят в Страсбург видеозапись с соответствующими комментариями.
Анастасия Курилова; Александр Тихонов, Ярославль.