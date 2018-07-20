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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане в ДТП с двумя авто и молоковозом пострадали четыре человека

ДТП с участием двух легковушек — «КИА Рио» и «Лада Калина», и КАМАЗа-молоковоза произошло 20 июля в 10.10 на автодороге Р-241 на перекрестке Апастово-Тетюши.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу «КИА Рио». После столкновения обе автомашины отбросило на молоковоз, который в этот момент стоял на перекрестке.

В результате дорожно-транспортерного происшествия автомашины получили механические повреждения, сообщает МЧС Татарстана.

Кроме того, в этой аварии пострадали четыре человека — 26-летняя девушка, 50-летняя женщина, годовалая девочка и ее 34-летняя мать.

Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в Буинскую Центральную районную больницу.

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