В Татарстане в ДТП с двумя авто и молоковозом пострадали четыре человека
ДТП с участием двух легковушек — «КИА Рио» и «Лада Калина», и
ДТП с участием двух легковушек — «КИА Рио» и «Лада Калина», и
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу «КИА Рио». После столкновения обе автомашины отбросило на
В результате
Кроме того, в этой аварии пострадали четыре человека — 26-летняя девушка, 50-летняя женщина, годовалая девочка и ее 34-летняя мать.
Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в Буинскую Центральную районную больницу.