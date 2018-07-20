К поискам пропавшего на Урале ребёнка подключился губернатор
Глава Челябинской области поручил привлечь все возможные ресурсы.
Глава Челябинской области поручил привлечь все возможные ресурсы.
Поиски пропавшего в Челябинской области 14-летнего подростка привлекли внимание губернатора Бориса Дубровского. Глава региона поручил
У подростка аутизм, эпилепсия и детский церебральный паралич. Пропал он 18 июля в Сосновском районе.
Напомним, в поисках подростка задействованы полиция, МЧС и спасатели МОБ. Также привлечены кинологи и добровольцы, в частности, отряда «Легион-Спас».