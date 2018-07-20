К поискам пропавшего на Урале ребёнка подключился губернатор

Поиски пропавшего в Челябинской области 14-летнего подростка привлекли внимание губернатора Бориса Дубровского. Глава региона поручил вице-губернатору Олегу Климову и министру общественной безопасности Евгению Савченко вовлечь все возможные ресурсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

У подростка аутизм, эпилепсия и детский церебральный паралич. Пропал он 18 июля в Сосновском районе.