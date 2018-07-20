Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Повышение НДС случится с 1 января 2019 года до 20% - СМИ
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Дочь Александра Малинина пошла по стопам отца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Земфира высмеяла певиц Монеточку и Гречку
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Елена Яковлева: «Встречу Глюкозу — скажу, что играет она плохо»
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
16:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре перед судом предстанет поставщик кокаина из Эквадора

Он привез в Россию почти 30 килограммов наркотиков.

Напомним, одному из организаторов поставки кокаина в Россию удавалось скрываться от правосудия шесть лет. В этом году его наконец-то удалось поймать.

История началась еще в 2011 году. В Новороссийске задержали и осудили двух граждан России, которые имели преступные связи в Эквадоре и продавали кокаин на территории нашей страны. Кроме того, был задержан и покупатель наркотиков. Они поставляли запрещенные вещества через морской порт. Всего наркоторговцы привезли в Россию 28,3 килограмма кокаина.

Только в 2017 году его удалось задержать на территории Эквадора. Гражданина Израиля этапировали к месту расследования уголовного дела в город Краснодар. Сейчас материалы дела направили в Ленинский районный суд Новороссийска. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Все новости региона
 Жители Забайкалья: «Знать свой ВИЧ-статус - это модно и современно»
Суд подтвердил нарушения закона псевдоконсультантом Евгением Сивковым
На предприятиях «Роскосмоса» проходят обыски по делу о госизмене
В Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом
Как живут современные амазонки в Бразилии (фото)
У острова Пхукет обнаружили двухметрового крокодила (видео)
Гидрометцентр прогнозирует снег в некоторых российских регионах
Физики сфотографировали атом с рекордным разрешением
Девушки в Тверской области сделали самый длинный шпагат (видео)
Спорт
Самые яркие цитаты ЧМ-2018. Черчесов, Дзюба и остальные Собрали наиболее яркие высказывания участников турнира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Звезда «Гарри Поттера» неузнаваем на съемках: первые фото 29-летний Руперт Гринт попал в объективы папарацци на площадке мини-сериала «Убийства по алфавиту»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Женщина пришла занять денег и лишилась квартиры
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь