В Краснодаре перед судом предстанет поставщик кокаина из Эквадора

Напомним, одному из организаторов поставки кокаина в Россию удавалось скрываться от правосудия шесть лет. В этом году его наконец-то удалось поймать.

История началась еще в 2011 году. В Новороссийске задержали и осудили двух граждан России, которые имели преступные связи в Эквадоре и продавали кокаин на территории нашей страны. Кроме того, был задержан и покупатель наркотиков. Они поставляли запрещенные вещества через морской порт. Всего наркоторговцы привезли в Россию 28,3 килограмма кокаина.