В Краснодаре перед судом предстанет поставщик кокаина из Эквадора
Он привез в Россию почти 30 килограммов наркотиков.
Он привез в Россию почти 30 килограммов наркотиков.
Напомним, одному из организаторов поставки кокаина в Россию удавалось скрываться от правосудия шесть лет. В этом году его
История началась еще в 2011 году. В Новороссийске задержали и осудили двух граждан России, которые имели преступные связи в Эквадоре и продавали кокаин на территории нашей страны. Кроме того, был задержан и покупатель наркотиков. Они поставляли запрещенные вещества через морской порт. Всего наркоторговцы привезли в Россию 28,3 килограмма кокаина.
Только в 2017 году его удалось задержать на территории Эквадора. Гражданина Израиля этапировали к месту расследования уголовного дела в город Краснодар. Сейчас материалы дела направили в Ленинский районный суд Новороссийска. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.