На Байкале человек выпал из лодки с работающим мотором
На Байкале в районе базы отдыха Шида человек выпал из лодки. Мотор в это время работал и она начала описывать вокруг мужчины круги — сама по себе.
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На Байкале в районе базы отдыха Шида человек выпал из лодки. Мотор в это время работал и она начала описывать вокруг мужчины круги — сама по себе.
Повезло, что рядом был рыбак, который подплыл и вытащил из воды капитана судна. А когда лодка остановилась, тот на ней поплыл дальше.