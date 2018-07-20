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18:07 (мск), источник: Вести Иркутск

На Байкале человек выпал из лодки с работающим мотором

На Байкале в районе базы отдыха Шида человек выпал из лодки. Мотор в это время работал и она начала описывать вокруг мужчины круги — сама по себе.

Повезло, что рядом был рыбак, который подплыл и вытащил из воды капитана судна. А когда лодка остановилась, тот на ней поплыл дальше.

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