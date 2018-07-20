На аллее Смелых в Калининграде из автоцистерны вытек жидкий азот
Днём в пятницу, 20 июля, на аллее Смелых в Калининграде произошёл инцидент с участием спецтехники. Из автомобиля вытек жидкий азот.
Днём в пятницу, 20 июля, на аллее Смелых в Калининграде произошёл инцидент с участием спецтехники. Из автомобиля вытек жидкий азот.
Как пояснили корреспонденту Калининград.Ru в компании Elme Messer Gaas, которой принадлежит транспорт, выброс произошёл
«Все цистерны оборудованы предохранительными клапанами. Они долго простояли на таможне, и давление немного превысило норму. В результате клапан просто выбросил газообразный азот. Это абсолютно не опасно для жизни. Азотом мы все с вами дышим», — прокомментировал собеседник.