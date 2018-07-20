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17:14 (мск), источник: Калининград.Ru

На аллее Смелых в Калининграде из автоцистерны вытек жидкий азот

Днём в пятницу, 20 июля, на аллее Смелых в Калининграде произошёл инцидент с участием спецтехники. Из автомобиля вытек жидкий азот.

Как пояснили корреспонденту Калининград.Ru в компании Elme Messer Gaas, которой принадлежит транспорт, выброс произошёл из-за повышения давления.

«Все цистерны оборудованы предохранительными клапанами. Они долго простояли на таможне, и давление немного превысило норму. В результате клапан просто выбросил газообразный азот. Это абсолютно не опасно для жизни. Азотом мы все с вами дышим», — прокомментировал собеседник.

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