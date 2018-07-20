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17:11 (мск), источник: Kazinform

По предварительным данным, задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — По неофициальной информации, был задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена — Арман Кудайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Казинформ
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Ориентировочно, на 20 часов вечера запланировано проведение пресс-конференции.

Напомним, полиция Алматы вела поиски подозреваемого в убийстве Дениса Тена — 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области.

Ранее был задержан другой подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста — Нуралы Киясов, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили.

Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

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