По предварительным данным, задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — По неофициальной информации, был задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена — Арман Кудайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — По неофициальной информации, был задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена — Арман Кудайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ориентировочно, на 20 часов вечера запланировано проведение
Напомним, полиция Алматы вела поиски подозреваемого в убийстве Дениса Тена — 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области.
Ранее был задержан другой подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста — Нуралы Киясов, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.
19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили.
Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.