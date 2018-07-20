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17:34 (мск), источник: Kazinform

Двух братьев ударило током во время покраски фонарей в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Вчера от удара электрическим током в поселке Заречный в пригороде Актобе скончался 17-летний парень, его 18-летний брат был доставлен в детскую больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Источник: Kazinform

В рамках первоначальных следственных мероприятий установлено, что несовершеннолетний и его брат был принят на работу в качестве маляра.

В тот день автомашина с подъемником под управлением 62-летнего водителя, выехала на покраску столбов освещения. Планировалось покрасить столбы освещения возле АЗС «Меркурий». При спуске стрелы с корзиной, в которой находились несовершеннолетние, задняя сторона стрелы задела высоковольтный кабель, вследствие чего произошло замыкание, людей, работающих на подъемнике, ударило током.

По данному факту начато досудебное производство по ч.3 статьи156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).

Обстоятельства происшествия, в том числе трудоустройства несовершеннолетних выясняются.

Ход расследования находится на контроле прокурора области и начальника ДВД области.

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