Двух братьев ударило током во время покраски фонарей в Актобе

В рамках первоначальных следственных мероприятий установлено, что несовершеннолетний и его брат был принят на работу в качестве маляра.
В тот день автомашина с подъемником под управлением 62-летнего водителя, выехала на покраску столбов освещения. Планировалось покрасить столбы освещения возле АЗС «Меркурий». При спуске стрелы с корзиной, в которой находились несовершеннолетние, задняя сторона стрелы задела высоковольтный кабель, вследствие чего произошло замыкание, людей, работающих на подъемнике, ударило током.
По данному факту начато досудебное производство по ч.3 статьи156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).
Обстоятельства происшествия, в том числе трудоустройства несовершеннолетних выясняются.
Ход расследования находится на контроле прокурора области и начальника ДВД области.