Двух братьев ударило током во время покраски фонарей в Актобе

В рамках первоначальных следственных мероприятий установлено, что несовершеннолетний и его брат был принят на работу в качестве маляра.

В тот день автомашина с подъемником под управлением 62-летнего водителя, выехала на покраску столбов освещения. Планировалось покрасить столбы освещения возле АЗС «Меркурий». При спуске стрелы с корзиной, в которой находились несовершеннолетние, задняя сторона стрелы задела высоковольтный кабель, вследствие чего произошло замыкание, людей, работающих на подъемнике, ударило током.