Полиция Украины о ДТП с бусом: из Беларуси поступают десятки звонков

Источник: Sputnik.by

Авария произошла рано утром в пятницу 20 июля. Микроавтобус Volkswagen вез группу гомельских туристов с отдыха на море. По предварительным данным, бус врезался в стоящую на проезжей части фуру. В результате ДТП, водитель и еще четверо пассажиров Volkswagen погибли, еще 12 пассажиров были госпитализированы с травмами.

«Уже более 30 человек воспользовались телефоном “горячей линии”, и пока только один гражданин Беларуси подтвердил судьбу двух своих близких», — сообщили в полиции.

В полицию области также обратилась туристическая фирма, которая предложила помочь бесплатно доставить на родину погибших и травмированных граждан Беларуси. Чтобы установить данные пострадавших белорусов, полиция Николаева сотрудничает представителями Госавтоинспекции Беларуси.

В Национальной полиции также рассказали, что водитель большегруза уже задержан. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации лицом, которое управляет транспортным средством).