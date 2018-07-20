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17:37 (мск), источник: Sputnik.by

Полиция Украины о ДТП с бусом: из Беларуси поступают десятки звонков

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Более 30 звонков поступило на горячую линию, которую открыло Главное управление Национальной полиции в Николаевской области в связи со смертельным ДТП на трассе Киев — Одесса, сообщили в пятницу в управлении полиции Николаевской области.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла рано утром в пятницу 20 июля. Микроавтобус Volkswagen вез группу гомельских туристов с отдыха на море. По предварительным данным, бус врезался в стоящую на проезжей части фуру. В результате ДТП, водитель и еще четверо пассажиров Volkswagen погибли, еще 12 пассажиров были госпитализированы с травмами.

«Уже более 30 человек воспользовались телефоном “горячей линии”, и пока только один гражданин Беларуси подтвердил судьбу двух своих близких», — сообщили в полиции.

В полицию области также обратилась туристическая фирма, которая предложила помочь бесплатно доставить на родину погибших и травмированных граждан Беларуси. Чтобы установить данные пострадавших белорусов, полиция Николаева сотрудничает представителями Госавтоинспекции Беларуси.

В Национальной полиции также рассказали, что водитель большегруза уже задержан. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации лицом, которое управляет транспортным средством).

Узнать информацию о пострадавших можно по телефону горячей линии +38 (0512) 53−11−13.

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