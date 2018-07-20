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17:43 (мск), источник: Sputnik.md

Криминальный авторитет Попеску претендовал на весь юг Одесской области

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В украинском Измаиле полиция задержала участников криминальной сходки в местном ресторане, сообщают местные СМИ.

Источник: Sputnik.md

Отмечается, что встреча бандитских авторитетов была посвящена распределению сфер влияния в юго-западных районах Одесской области — Измаильском, Килийском и Ренийском.

Переговоры о сотрудничестве между главным наркоторговцем региона Олегом Попеску (по прозвищу «Олег Ренийский») вел представитель другого местного криминального босса — «Миндии Хромого».

Но планам переговорщиков не суждено было сбыться — помешала полиция. Трое задержанных оказались гражданами других государств. Сейчас решается вопрос об их депортации с территории Украины.

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