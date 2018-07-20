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17:53 (мск), источник: Publika.md

Отравившуюся парацетамолом девочку доставили из Кишинёва в Бухарест на вертолёте

Вертолет SMURD доставил из Кишинева в Бухарест пятилетнюю девочку. Пять дней назад, оставшись без присмотра родителей, она проглотила сразу несколько таблеток парацетомола.

Источник: Publika.md

«Не знаем точно, сколько таблеток выпила пациентка. Но наверняка больше 180 миллиграммов», — cказала заведующая отделением ИМР Анна Оглиндэ.

Девочка живет с родителями в Сынжерейском районе. 15 июля ее доставили в местную райбольницу. Затем перевели в Бельцы, а оттуда 18 июля транспортировали в отделение реанимации столичного Института матери и ребенка.

«Подтвердили диагноз острой интоксикации парацетамолом. Пациентка в очень тяжёлом состоянии, с множественной недостаточностью органов», — cообщила заведующая отделением ИМР Анна Оглиндэ.

Врачебный консилиум принял решение о переводе пациентки в Бухарест.

«Учитывая возраст ребенка и серьезность проблемы, а также приняв во внимание опыт коллег из Румынии в сфере детской токсикологии, мы решили перевести пациентку в Бухарест», — cказал госсекретарь Министерства здравоохранения Борис Гылкэ.

Примерно в полдень прибывший из Галац вертолет SMURD приземлился на столичном стадионе Динамо. По расчетам пилотов, транспортировка пациентки в Бухарест займет не больше часа.

С начала года румынская служба SMURD десять раз ответила на вызовы, поступившие из нашей страны.

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