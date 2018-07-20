Отравившуюся парацетамолом девочку доставили из Кишинёва в Бухарест на вертолёте

«Не знаем точно, сколько таблеток выпила пациентка. Но наверняка больше 180 миллиграммов», — cказала заведующая отделением ИМР Анна Оглиндэ.



Девочка живет с родителями в Сынжерейском районе. 15 июля ее доставили в местную райбольницу. Затем перевели в Бельцы, а оттуда 18 июля транспортировали в отделение реанимации столичного Института матери и ребенка.



«Подтвердили диагноз острой интоксикации парацетамолом. Пациентка в очень тяжёлом состоянии, с множественной недостаточностью органов», — cообщила заведующая отделением ИМР Анна Оглиндэ.



Врачебный консилиум принял решение о переводе пациентки в Бухарест.



«Учитывая возраст ребенка и серьезность проблемы, а также приняв во внимание опыт коллег из Румынии в сфере детской токсикологии, мы решили перевести пациентку в Бухарест», — cказал госсекретарь Министерства здравоохранения Борис Гылкэ.



Примерно в полдень прибывший из Галац вертолет SMURD приземлился на столичном стадионе Динамо. По расчетам пилотов, транспортировка пациентки в Бухарест займет не больше часа.



С начала года румынская служба SMURD десять раз ответила на вызовы, поступившие из нашей страны.