Родня президента Туркмении сняла всех пассажиров с рейса и полетела вместо них

Источник: Reuters

Источники издания рассказали, что инцидент произошел около месяца назад на направлении Туркменабад — Ашхабад. «Близкий родственник президента со всей семьей на четыре дня приехал на отдых в Койтендаг (город на востоке страны — прим. «Ленты.ру»).

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Когда они собирались обратно, из-за того, что специальный борт не прибыл вовремя, пассажирам обычного рейса не дали вылететь, вместо них отправили всю семью президентского родственника. Пассажирам ничего не объяснили", — рассказал собеседник «Радио Азатлык».

По его словам, из-за родни Бердымухамедова около 160 человек ждали другого самолета, который был подан только на следующий день.