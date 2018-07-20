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17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Родня президента Туркмении сняла всех пассажиров с рейса и полетела вместо них

Десятки пассажиров «Туркменских авиалиний» не попали на свой рейс из-за близкого родственника президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, который вынудил сотрудников компании снять всех пассажиров с рейса и улетел на этом самолете вместе со своей семьей. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

Источник: Reuters

Источники издания рассказали, что инцидент произошел около месяца назад на направлении Туркменабад — Ашхабад. «Близкий родственник президента со всей семьей на четыре дня приехал на отдых в Койтендаг (город на востоке страны — прим. «Ленты.ру»).

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Когда они собирались обратно, из-за того, что специальный борт не прибыл вовремя, пассажирам обычного рейса не дали вылететь, вместо них отправили всю семью президентского родственника. Пассажирам ничего не объяснили", — рассказал собеседник «Радио Азатлык».

По его словам, из-за родни Бердымухамедова около 160 человек ждали другого самолета, который был подан только на следующий день.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что родственники Бердымухамедова могли поместиться в самолет вместе с купившими билеты пассажирами, однако по каким-то причинам этого было решено не делать. Снятые с рейса люди пожаловались на ситуацию руководству аэропорта. Дать внятное разъяснение произошедшему в «Туркменских авиалиниях» не смогли. «Таким образом, снятые с рейса пассажиры вылетели в Ашхабад только на следующий день, а те, кому нужно было срочно, отправились на такси», — сообщили «Радио Азатлык».

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