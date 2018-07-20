Родня президента Туркмении сняла всех пассажиров с рейса и полетела вместо них
Десятки пассажиров «Туркменских авиалиний» не попали на свой рейс
Десятки пассажиров «Туркменских авиалиний» не попали на свой рейс
Источники издания рассказали, что инцидент произошел около месяца назад на направлении Туркменабад — Ашхабад. «Близкий родственник президента со всей семьей на четыре дня приехал на отдых в Койтендаг (город на востоке страны — прим. «Ленты.ру»).
Когда они собирались обратно,
По его словам,
Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что родственники Бердымухамедова могли поместиться в самолет вместе с купившими билеты пассажирами, однако по