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18:13 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде полицейского обвиняют в мошенничестве на 2 млн рублей

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении оперуполномоченного полиции, который обвиняется в мошенничестве.

Источник: Новый Калининград

При этом мужчина служил в отделе по экономической безопасности и противодействию коррупции, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-служберегиональной прокуратуры в пятницу.

Установлено, обвиняемый действовал вместе со своим знакомым. Они узнали, что некая жительница Калининграда, являвшаяся потерпевшей по уголовному делу, была, тем не менее, заинтересована в прекращении этого дела. Оперуполномоченный вместе с сообщником предложили ей содействие в этом, хотя на самом деле никаких полномочий у них не было. За это они попросили 6,2 млн рублей. Женщина передала им первые два млн рублей, вскоре злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ.

В отношении оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В пятницу дело было направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

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