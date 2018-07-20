В Калининграде полицейского обвиняют в мошенничестве на 2 млн рублей

Установлено, обвиняемый действовал вместе со своим знакомым. Они узнали, что некая жительница Калининграда, являвшаяся потерпевшей по уголовному делу, была, тем не менее, заинтересована в прекращении этого дела. Оперуполномоченный вместе с сообщником предложили ей содействие в этом, хотя на самом деле никаких полномочий у них не было. За это они попросили 6,2 млн рублей. Женщина передала им первые два млн рублей, вскоре злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ.