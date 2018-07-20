В Калининграде полицейского обвиняют в мошенничестве на 2 млн рублей
В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении оперуполномоченного полиции, который обвиняется в мошенничестве.
В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении оперуполномоченного полиции, который обвиняется в мошенничестве.
При этом мужчина служил в отделе по экономической безопасности и противодействию коррупции, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Установлено, обвиняемый действовал вместе со своим знакомым. Они узнали, что некая жительница Калининграда, являвшаяся потерпевшей по уголовному делу, была, тем не менее, заинтересована в прекращении этого дела. Оперуполномоченный вместе с сообщником предложили ей содействие в этом, хотя на самом деле никаких полномочий у них не было. За это они попросили 6,2 млн рублей. Женщина передала им первые два млн рублей, вскоре злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ.
В отношении оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В пятницу дело было направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.