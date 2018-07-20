Экс-зампрокурора в Нижнем Новгороде арестован по подозрению в убийстве

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Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 69-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, обвиняемый находился в доме погибшей, которая являлась его соседкой, в селе Безводное. Между соседями возникла ссора пенсионер сначала избил женщину, а затем задушил ее. Мужчина решил имитировать ограбление, чтобы скрыть следы преступления — он разбросал по дому вещи, одежду и документы, а затем скрылся.

В настоящее время следствие проводит необходимые мероприятия для закрепления доказательной базы по уголовному делу.

Мужчину задержали 17 июля в Нижнем Новгороде, около дома, в котором проживает с семьей его дочь, сообщает «КоммерсантЪ». Обвиняемым оказался бывший заместитель прокурора Нижегородской области генерал-майор в отставке.

Следствию не удалось задержать преступника по горячим следам, а обвиняемый в течение трех месяцев проходил свидетелем по данному делу и активно сотрудничал со следствием. Он указывал на другой соседний дом, где проживает одинокая мать с ребенком, к которой часто приходят в гости «асоциальные личности» и гастарбайтеры, с которыми женщина распивает алкоголь.

Однако в ходе следственных действий в доме у самого бывшего зампрокурора обнаружилась одежда с биологическими следами потерпевшей. Сам обвиняемый категорически отрицает свою вину.

«Я не совершал преступления. С Любовью Я. (потерпевшей) находился в хороших отношениях. Я нуждаюсь в лечении из-за хронических заболеваний. поэтому прошу поместить под домашний арест или избрать меру, не связанную с лишением свободы», — попросил экс-зампрокурора в суде.

Его адвокат Светлана Гаврилина полагает, что следствию необходимо расширить круг подозреваемых. В качестве доказательства невиновности подзащитного она привела ряд фактов: как бывший сотрудник прокуратуры обвиняемый мог бы уничтожить одежду как улику, но этого не сделал. В марте приезжала вторая дочь генерал-майора в отставке и он мог уехать с ней в США, но не воспользовался этой возможностью.

Кроме того, адвокат и обвиняемый предлагали в качестве залога автомобиль ориентировочной стоимостью 1 млн рублей. Приглашенные в суд дочь, зять и внучка экс-прокурора уверили, что могут обеспечить ему условия домашнего ареста.