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18:11 (мск), источник: Piter.tv

Видео: на одной из петербургских строек упал кран и перегородил всю улицу

Кран упал в нескольких сантиметрах от припаркованной иномарки.

Видео
Видео: на одной из петербургских строек упал кран и перегородил всю улицу

Днем на улице Полевой Сабировской, возле дома 46 произошло ЧП. На стройке жилого комплекса упал кран. Объект чудом не задел припаркованную неподалеку иномарку. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Очевидцы отмечают, что кран перегородил целую дорогу и повалил несколько деревьев. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что возле «Меги Дыбенко» произошла авария с участием трех иномарок.

Видео: на одной из петербургских строек упал кран и перегородил всю улицу
Во время загрузки произошла ошибка.
18:10 (мск)© Piter.tv
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