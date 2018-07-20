Задержан второй предполагаемый убийца Дениса Тена
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Задержан второй подозреваемый в нападении на известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент внутренних дел Алматы.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Задержан второй подозреваемый в нападении на известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент внутренних дел Алматы.
В совершении преступления подозревают Армана Кудайбергенова.
«Задержание было проведено специально созданной
Ранее Арман Кудайбергенов был арестован заочно, санкцию выдал суд Алмалинского района.
Напомним, по факту гибели Дениса Тена проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство в группе лиц, совершенное из корыстных побуждений).
Напомним, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался в Алматы 19 июля от ножевого ранения, нанесенного ему двумя неизвестными, которых спортсмен застал за кражей зеркал с его автомобиля. Врачи боролись за жизнь спортсмена в течение двух часов, но оказались бессильны.
Позже задержали одного из подозреваемых в нападении на спортсмена — им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. В присутствии адвоката он дал признательные показания.
Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира — 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.
Многие именитые спортсмены, тренеры, общественные и политические деятели выразили соболезнования в связи с гибелью Дениса Тена, в том числе и узбекистанский фигурист Миша Ге. Казахстанские спортсмены выходят на старты с траурными повязками, а телеканалы Gakku и «Той Думан» на два дня перевели вещание в
Церемония прощания с казахстанским фигуристом Денисом Теном пройдет в Астане в субботу, гражданская панихида в ледовом дворце «Барыс Арена» назначена на 10:00. Параллельно прощание пройдет и во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Похоронят Дениса Тена на кладбище в поселке Дружба, организацию взяли на себя министерство культуры и спорта Казахстана и акимат Алматы.