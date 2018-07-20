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18:57 (мск), источник: Sputnik

Задержан второй предполагаемый убийца Дениса Тена

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Задержан второй подозреваемый в нападении на известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент внутренних дел Алматы.

Источник: Sputnik

В совершении преступления подозревают Армана Кудайбергенова.

«Задержание было проведено специально созданной следственно-оперативной группой МВД и ДВД города Алматы в микрорайоне Аксай 2 около общеобразовательной школы № 42, после широкомасштабных розыскных мероприятий», — заявили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Ранее Арман Кудайбергенов был арестован заочно, санкцию выдал суд Алмалинского района.

Напомним, по факту гибели Дениса Тена проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство в группе лиц, совершенное из корыстных побуждений).

Напомним, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался в Алматы 19 июля от ножевого ранения, нанесенного ему двумя неизвестными, которых спортсмен застал за кражей зеркал с его автомобиля. Врачи боролись за жизнь спортсмена в течение двух часов, но оказались бессильны.

Позже задержали одного из подозреваемых в нападении на спортсмена — им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. В присутствии адвоката он дал признательные показания.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира — 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.

Многие именитые спортсмены, тренеры, общественные и политические деятели выразили соболезнования в связи с гибелью Дениса Тена, в том числе и узбекистанский фигурист Миша Ге. Казахстанские спортсмены выходят на старты с траурными повязками, а телеканалы Gakku и «Той Думан» на два дня перевели вещание в черно-белый режим, на радиостанциях Gakku FM, Love Radio и Дача FM отменены все развлекательные программы.

Церемония прощания с казахстанским фигуристом Денисом Теном пройдет в Астане в субботу, гражданская панихида в ледовом дворце «Барыс Арена» назначена на 10:00. Параллельно прощание пройдет и во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Похоронят Дениса Тена на кладбище в поселке Дружба, организацию взяли на себя министерство культуры и спорта Казахстана и акимат Алматы.

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