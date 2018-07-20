Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Керченский пролив закрыт»: на Украине ужаснулись ответу РФ - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Екатерина Климова примерила мини-платье с кроссовками
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Миллиардер умер от инфаркта, узнав о смерти сбитого им малыша
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Водитель Трампа обвинил президента в жадности
Самый дешевый автомобиль оказался никому не нужен
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
40Самые яркие болельщики ЧМ
18:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Техасе пожарные дважды тушили самовоспламенившиеся чипсы

Самопроизвольное возгорание кукурузных чипсов стало причиной пожара на фабрике в американском городе Остин, сообщила местная пожарная служба.

Отмечается, что горели фасад здания и несколько ящиков с бракованной продукцией. Несколько больших коробок с отходами производства загорелись несколько дней спустя, и пожарным пришлось возвращаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кукурузные чипсы играют важную роль для местного бизнеса. И мы их воспринимаем серьезно, потому что с ними мы потребляем такую важную еду, как чили кон кесо, соус сальса, начо и другие всевозможные вкусности, столь необходимые техасцам для полноценной жизни и комфорта. Так что представьте наше волнение, когда нас вызвали на пожар из-за возгорания на фабрике по производству кукурузных чипсов. И не один раз, а дважды!», — написало в «Фейсбуке» пожарное управление города Остин.

Во время загрузки произошла ошибка.

На фабрике экспериментировали с новыми способами избавления от отходов, возникающих при производстве чипсов, но что-то пошло не так, отметили пожарные.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге пожарные утопили все остававшиеся коробки с отходами, чтобы избежать риск нового возгорания. Пожарные отметили, что ущерб был незначительным, потому что горел лишь фасад и отходы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Пострадавший от "Новичка" Чарли Роули вышел из больницы
"Президенту виднее": как единороссы отреагировали на слова Путина о пенс...
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Россия может принять летние Олимпийские игры
Стали известны даты новогодних каникул в 2019 году
Как живут современные амазонки в Бразилии (фото)
Гидрометцентр прогнозирует снег в некоторых российских регионах
Путин заявил о скором уравнении числа работников и пенсионеров
Спорт
Какой сборная России будет на Евро-2020, если туда отберется Чемпионат мира остался в прошлом, отложился светлым волшебным пятном в памяти каждого, но уже совсем скоро стартует новый сезон и отбор к ЧЕ
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь