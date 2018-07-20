В Техасе пожарные дважды тушили самовоспламенившиеся чипсы
Самопроизвольное возгорание кукурузных чипсов стало причиной пожара на фабрике в американском городе Остин, сообщила местная пожарная служба.
Самопроизвольное возгорание кукурузных чипсов стало причиной пожара на фабрике в американском городе Остин, сообщила местная пожарная служба.
Отмечается, что горели фасад здания и несколько ящиков с бракованной продукцией. Несколько больших коробок с отходами производства загорелись несколько дней спустя, и пожарным пришлось возвращаться.
«Кукурузные чипсы играют важную роль для местного бизнеса. И мы их воспринимаем серьезно, потому что с ними мы потребляем такую важную еду, как чили кон кесо, соус сальса, начо и другие всевозможные вкусности, столь необходимые техасцам для полноценной жизни и комфорта. Так что представьте наше волнение, когда нас вызвали на пожар
На фабрике экспериментировали с новыми способами избавления от отходов, возникающих при производстве чипсов, но
В итоге пожарные утопили все остававшиеся коробки с отходами, чтобы избежать риск нового возгорания. Пожарные отметили, что ущерб был незначительным, потому что горел лишь фасад и отходы.