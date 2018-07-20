В Техасе пожарные дважды тушили самовоспламенившиеся чипсы

«Кукурузные чипсы играют важную роль для местного бизнеса. И мы их воспринимаем серьезно, потому что с ними мы потребляем такую важную еду, как чили кон кесо, соус сальса, начо и другие всевозможные вкусности, столь необходимые техасцам для полноценной жизни и комфорта. Так что представьте наше волнение, когда нас вызвали на пожар из-за возгорания на фабрике по производству кукурузных чипсов. И не один раз, а дважды!», — написало в «Фейсбуке» пожарное управление города Остин.