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19:00 (мск), источник: БЕЛТА

Задержан водитель грузовика, в который врезался белорусский микроавтобус в Украине

20 июля, Николаев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Водитель грузовика, с участием которого произошло смертельное ДТП на трассе Одесса-Киев на Николаевщине, задержан. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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«42-летний водитель грузовика, с которым произошло столкновение пассажирского микроавтобуса на трассе Одесса-Киев на территории Николаевской области, задержан в порядке статьи 208 УПК. Мужчина дает объяснения по поводу того, почему он остановился на проезжей части и почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют ПДД», — говорится в сообщении.

Около пяти утра 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель (с белорусской регистрацией), и грузовика, он, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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