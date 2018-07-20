Задержан водитель грузовика, в который врезался белорусский микроавтобус в Украине
20 июля, Николаев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Водитель грузовика, с участием которого произошло смертельное ДТП на трассе
20 июля, Николаев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Водитель грузовика, с участием которого произошло смертельное ДТП на трассе
«42-летний водитель грузовика, с которым произошло столкновение пассажирского микроавтобуса на трассе
Около пяти утра 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen, который двигался по маршруту
В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).