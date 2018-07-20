Задержан водитель грузовика, в который врезался белорусский микроавтобус в Украине

«42-летний водитель грузовика, с которым произошло столкновение пассажирского микроавтобуса на трассе Одесса-Киев на территории Николаевской области, задержан в порядке статьи 208 УПК. Мужчина дает объяснения по поводу того, почему он остановился на проезжей части и почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют ПДД», — говорится в сообщении.