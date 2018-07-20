«Серый» рынок: где и как сбываются б/у автозеркала в Алматы

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Корреспонденты Tengrinews.kz отправились на один из авторынков, где есть специальные контейнеры с разборами, чтобы узнать где и как сбываются б/у автозеркала в Алматы.

На авторазборах — груды подержанных автозапчастей и аксессуаров. Чисто физически, пожалуй, невозможно отследить канал их поступления на рынок.

Ранее полиция Алматы назвала рынки, на которых продается наибольшее количество краденых запчастей. По данным правоохранительных органов, это рынки Карсити и «Тулпар». При этом в полиции отметили, что на других авторынках краденые запчасти тоже встречаются. Зеркала наиболее часто похищают с Lexus, Toyota, Toyota Land Cruiser. Председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов констатировал, что в городе участились кражи автомобильных зеркал.

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