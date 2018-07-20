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19:57 (мск), источник: Tengrinews

«Серый» рынок: где и как сбываются б/у автозеркала в Алматы

Жизнь народного любимца, талантливого фигуриста Дениса Тена прервалась неожиданно. На его месте мог оказаться любой автовладелец. Ценой страшной расправы стали автозеркала внедорожника Lexus, на которые позарились автоворы. Такие запчасти затем сбывают из-под полы на рынках за полцены.

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Корреспонденты Tengrinews.kz отправились на один из авторынков, где есть специальные контейнеры с разборами, чтобы узнать где и как сбываются б/у автозеркала в Алматы.

На авторазборах — груды подержанных автозапчастей и аксессуаров. Чисто физически, пожалуй, невозможно отследить канал их поступления на рынок.

Ранее полиция Алматы назвала рынки, на которых продается наибольшее количество краденых запчастей. По данным правоохранительных органов, это рынки Карсити и «Тулпар». При этом в полиции отметили, что на других авторынках краденые запчасти тоже встречаются. Зеркала наиболее часто похищают с Lexus, Toyota, Toyota Land Cruiser. Председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов констатировал, что в городе участились кражи автомобильных зеркал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Надо выяснить, кто продает, откуда эти зеркала. Надо положить конец этому. По мне, все под силу нашим спецслужбам. Здесь не надо большого ума, больших усилий. Кто-то прикрывает этот бизнес. Наверняка, кто-то занимается этим бизнесом. Имеет рынки сбыта. Надо оттуда искать хвосты. Завтра, 20 июля, мы собираем Общественный совет, хотим пригласить руководство ДВД, чтобы узнать, какие меры предпринимаются», — сказал Алшанов.

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