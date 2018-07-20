Два удара ножом нанес Денису Тену второй подозреваемый в убийстве
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Задержан второй подозреваемый в причастности к смерти призера Олимпиады Дениса Тена Арман Кудайбергенов.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Задержан второй подозреваемый в причастности к смерти призера Олимпиады Дениса Тена Арман Кудайбергенов.
Об этом сообщил руководитель городского ДВД Серик Кудебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«20 июля 2018 года по подозрению в причастности к смерти Дениса Тена задержан уроженец села Акай Кармакшинского района, Кызылординской области Кудайбергенов Арман Борибайулы, 1994 года рождения. Он нанес Денису Тену два удара ножом. На данный момент он признался в совершении преступления. Подозреваемый был задержан на улице в микрорайоне Аксай», — сказал Серик Кудебаев на специальном брифинге.
Как сообщалось ранее, второй подозреваемый был задержан в микрорайоне Аксай 2 в Алматы.