Два удара ножом нанес Денису Тену второй подозреваемый в убийстве

«20 июля 2018 года по подозрению в причастности к смерти Дениса Тена задержан уроженец села Акай Кармакшинского района, Кызылординской области Кудайбергенов Арман Борибайулы, 1994 года рождения. Он нанес Денису Тену два удара ножом. На данный момент он признался в совершении преступления. Подозреваемый был задержан на улице в микрорайоне Аксай», — сказал Серик Кудебаев на специальном брифинге.