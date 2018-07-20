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20:37 (мск), источник: Kazinform

Два удара ножом нанес Денису Тену второй подозреваемый в убийстве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Задержан второй подозреваемый в причастности к смерти призера Олимпиады Дениса Тена Арман Кудайбергенов.

Источник: Kazinform

Об этом сообщил руководитель городского ДВД Серик Кудебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 июля 2018 года по подозрению в причастности к смерти Дениса Тена задержан уроженец села Акай Кармакшинского района, Кызылординской области Кудайбергенов Арман Борибайулы, 1994 года рождения. Он нанес Денису Тену два удара ножом. На данный момент он признался в совершении преступления. Подозреваемый был задержан на улице в микрорайоне Аксай», — сказал Серик Кудебаев на специальном брифинге.

Как сообщалось ранее, второй подозреваемый был задержан в микрорайоне Аксай 2 в Алматы.

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