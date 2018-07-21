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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Отдыхайте безопасно: 17 человек погибли в водоемах Петербурга

Жаркая погода, царившая в Северной столице всю рабочую неделю, так и манила вырваться за пределы мегаполиса и искупаться. Даже запреты специалистов не помешали многим окунуться в прохладную воду петербургских вод.

Источник: AP 2018

Но тревогу забили спасатели. Человеческая беспечность стала причиной трагедий. Не позаботившись о себе, в водоемах Петрограда утонули 17 человек. Такие цифры специалисты констатировали с начала купального сезона.

— Только за последние три дня в нашем городе не удалось спасти пятерых. А главная причина в чем? В людской безалаберности и пренебрежение правилами безопасности, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Бывает и так, что в воду прыгают на спор. Специалисты отметили, чаще всего это бывает на мостах. Например, недавно из Фонтанки вытащили девушку. Она не умела плавать. Но «сиганула» в реку, поспорив с матерью. К счастью, ее успели спасти.

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