Отдыхайте безопасно: 17 человек погибли в водоемах Петербурга

Источник: AP 2018

Но тревогу забили спасатели. Человеческая беспечность стала причиной трагедий. Не позаботившись о себе, в водоемах Петрограда утонули 17 человек. Такие цифры специалисты констатировали с начала купального сезона.

— Только за последние три дня в нашем городе не удалось спасти пятерых. А главная причина в чем? В людской безалаберности и пренебрежение правилами безопасности, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.