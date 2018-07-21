Отдыхайте безопасно: 17 человек погибли в водоемах Петербурга

Но тревогу забили спасатели. Человеческая беспечность стала причиной трагедий. Не позаботившись о себе, в водоемах Петрограда утонули 17 человек. Такие цифры специалисты констатировали с начала купального сезона.
— Только за последние три дня в нашем городе не удалось спасти пятерых. А главная причина в чем? В людской безалаберности и пренебрежение правилами безопасности, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Бывает и так, что в воду прыгают на спор. Специалисты отметили, чаще всего это бывает на мостах. Например, недавно из Фонтанки вытащили девушку. Она не умела плавать. Но «сиганула» в реку, поспорив с матерью. К счастью, ее успели спасти.