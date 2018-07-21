На стройплощадке на Полевой Сабировской улице упал кран
В Приморском районе упал кран. Чрезвычайное происшествие случилось около половины шестого на стройплощадке на Полевой Сабировской улице.
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В Приморском районе упал кран. Чрезвычайное происшествие случилось около половины шестого на стройплощадке на Полевой Сабировской улице.
Момент падения попал на видеорегистратор. По счастливой случайности строительная техника не задела ни проезжающие, ни припаркованные автомобили. По словам очевидцев, одна машина проехала фактически под падающим краном, а следующая за ней еле успела затормозить. Улицу полностью перекрыли. На месте работали специалисты МЧС.