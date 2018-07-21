Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Екатерина Климова примерила мини-платье с кроссовками
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Главный купальник 60-х снова вошел в моду этим летом (фото)
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
10:04 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

На стройплощадке на Полевой Сабировской улице упал кран

В Приморском районе упал кран. Чрезвычайное происшествие случилось около половины шестого на стройплощадке на Полевой Сабировской улице.

Момент падения попал на видеорегистратор. По счастливой случайности строительная техника не задела ни проезжающие, ни припаркованные автомобили. По словам очевидцев, одна машина проехала фактически под падающим краном, а следующая за ней еле успела затормозить. Улицу полностью перекрыли. На месте работали специалисты МЧС.

Все новости региона
Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
Экологи предсказали катаклизмы на востоке России
Ученые нашли следы аварии на «Фукусиме» в калифорнийском вине
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь