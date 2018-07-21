На стройплощадке на Полевой Сабировской улице упал кран

Момент падения попал на видеорегистратор. По счастливой случайности строительная техника не задела ни проезжающие, ни припаркованные автомобили. По словам очевидцев, одна машина проехала фактически под падающим краном, а следующая за ней еле успела затормозить. Улицу полностью перекрыли. На месте работали специалисты МЧС.