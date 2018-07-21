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00:18 (мск), источник: БЕЛТА

Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в эфире телеканала «Беларусь 1», информирует БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА
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«В результате ДТП пять человек погибли, 12 доставлены в больницу в состоянии разной степени тяжести. Трое из них в настоящий момент находятся в реанимации, — сказал Анатолий Глаз. — Наше посольство в Украине находится в контакте с компетентными ведомствами украинской стороны и предпринимает все необходимые действия».

Известно, что все 12 потерпевших — жители Гомеля и Гомельской области.

Как сообщалось, ДТП произошло 20 июля около 5 утра на 289-м км автодороги Киев-Одесса. Микроавтобус Volkswagen, по предварительной информации, принадлежащий нерегулярному гомельскому перевозчику, столкнулся с грузовиком. Большегруз стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Вторая крупная авария в Украине за сегодня произошла в Житомирской области. В Украине создана специальная правительственная комиссия для расследования череды ДТП. Замминистра внутренних дел Украины потребовал усилить безопасность на дорогах.

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