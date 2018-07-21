Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии —
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии —
«В результате ДТП пять человек погибли, 12 доставлены в больницу в состоянии разной степени тяжести. Трое из них в настоящий момент находятся в реанимации, — сказал Анатолий Глаз. — Наше посольство в Украине находится в контакте с компетентными ведомствами украинской стороны и предпринимает все необходимые действия».
Известно, что все 12 потерпевших — жители Гомеля и Гомельской области.
Как сообщалось, ДТП произошло 20 июля около 5 утра на 289-м км автодороги
Вторая крупная авария в Украине за сегодня произошла в Житомирской области. В Украине создана специальная правительственная комиссия для расследования череды ДТП. Замминистра внутренних дел Украины потребовал усилить безопасность на дорогах.