Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов находятся в реанимации

Источник: БЕЛТА

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«В результате ДТП пять человек погибли, 12 доставлены в больницу в состоянии разной степени тяжести. Трое из них в настоящий момент находятся в реанимации, — сказал Анатолий Глаз. — Наше посольство в Украине находится в контакте с компетентными ведомствами украинской стороны и предпринимает все необходимые действия».

Известно, что все 12 потерпевших — жители Гомеля и Гомельской области.

Как сообщалось, ДТП произошло 20 июля около 5 утра на 289-м км автодороги Киев-Одесса. Микроавтобус Volkswagen, по предварительной информации, принадлежащий нерегулярному гомельскому перевозчику, столкнулся с грузовиком. Большегруз стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.