Пропавшие в лесах: более 40 человек разыскивают в Минской области

С началом ягодного и грибного сезона количество пропавших в лесных угодьях граждан заметно увеличилось.
По информации телеканала, в настоящее время в лесах Минщины разыскивают 43 человек. Поисками занимаются спасатели, волонтеры ПСО «Ангел», местные жители, сотрудники милиции и военнослужащие.
При этом, по словам заместителя начальника криминальной милиции Минской области Андрея Гриба, за последнее время в лесах Минщины было обнаружено девять тел потерявшихся людей.
Специалисты грибникам и ягодникам рекомендуют соблюдать простое правило, которое поможет сохранить жизнь в случае блуждания по лесу: самое главное — иметь при себе заряженный мобильный, чтобы в случае ЧП связаться с милицией или МЧС.