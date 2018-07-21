Пропавшие в лесах: более 40 человек разыскивают в Минской области

Источник: Sputnik.by

С началом ягодного и грибного сезона количество пропавших в лесных угодьях граждан заметно увеличилось.

По информации телеканала, в настоящее время в лесах Минщины разыскивают 43 человек. Поисками занимаются спасатели, волонтеры ПСО «Ангел», местные жители, сотрудники милиции и военнослужащие.

При этом, по словам заместителя начальника криминальной милиции Минской области Андрея Гриба, за последнее время в лесах Минщины было обнаружено девять тел потерявшихся людей.