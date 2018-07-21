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00:07 (мск), источник: Sputnik.by

Пропавшие в лесах: более 40 человек разыскивают в Минской области

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Спасатели МЧС, сотрудники милиции и волонтеры в настоящее время разыскивают только в лесах Минской области более 40 потерявшихся людей, сообщили в пятницу в эфире телеканала «Беларусь 1».

Источник: Sputnik.by

С началом ягодного и грибного сезона количество пропавших в лесных угодьях граждан заметно увеличилось.

По информации телеканала, в настоящее время в лесах Минщины разыскивают 43 человек. Поисками занимаются спасатели, волонтеры ПСО «Ангел», местные жители, сотрудники милиции и военнослужащие.

При этом, по словам заместителя начальника криминальной милиции Минской области Андрея Гриба, за последнее время в лесах Минщины было обнаружено девять тел потерявшихся людей.

Специалисты грибникам и ягодникам рекомендуют соблюдать простое правило, которое поможет сохранить жизнь в случае блуждания по лесу: самое главное — иметь при себе заряженный мобильный, чтобы в случае ЧП связаться с милицией или МЧС.

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