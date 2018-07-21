Израиль атаковал почти 70 объектов боевиков в ответ на гибель солдата

В отличие от предыдущих эпизодов противостояния палестинские группировки практически не реагировали на израильские бомбардировки, ограничившись пуском трех ракет, две из которых сбила израильская система ПРО «Железный купол».

«Последние несколько часов Армия обороны Израиля действовала против военных объектов ХАМАС. После немедленных ударов по восьми целям с использованием танков и самолетов авиация атаковала 60 объектов», — сказано в сводке.

Военные не говорят, завершили ли они операцию или бомбардировки будут продолжены.

Читайте также Израиль нанес ракетный удар по позиции сирийской армии в провинции Алеппо

Основными своими целями армия называет три командно-штабных комплекса вооруженных формирований ХАМАС в населенных пунктах Зейтун, аль-Бурейдж и Хан-Юнис.

«Нанесенными ударами были уничтожены около 60 зданий и объектов инфраструктуры, нанесен значительный урон военному, логистическому и командному потенциалу ХАМАС», — сказано в сводке.