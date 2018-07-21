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09:58 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье устраняют последствия стихии

В пятницу утром, 20 июля, по отдельным районам Приморского края прошёл ураган. В Дальнереченском районе, поврежденными оказались крыши семи жилых домов в селе Ракитное, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

По данным пресс-службы администрации Приморского края, семь домов буквально остались без крыши, а поваленные деревья повредили два километра линии электропередач. Глава Ракитненского сельского поселения Олег Кириллов доложил, что к середине пятницы энергоснабжение половины села уже восстановлено, остальные работы продолжаются и в планах завершить их уже к вечеру. Связь в селе также восстановлена.

Муниципальная комиссия уже оценивает ущерб от стихии. Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко уже дал поручение в максимально короткий срок решить вопрос с восстановлением домов. Директору краевого департамента труда и социального развития Лилии Лаврентьевой он поручил рассмотреть возможность оказания помощи жителям пострадавших домов. Также на контроле находится ситуация с энергоснабжением пострадавшей от стихии территории.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в пятницу, 20 июля, портал Примгидромет озвучил штормовое предупреждение об опасном явлении. Однако, под влиянием природы оказались не все районы края.

В результате сильных ливней, прошедших на минувших выходных, ещё в воскресенье, 17 июля, рядом со строящимся мостом в селе Соколовка, что в Чугуевском районе Приморья, произошел перелив воды через временную насыпь. К вечеру четверга специалисты восстановилимостовое сооружение, проезд для всех видов транспорта открыт без ограничений.

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