В Приморье устраняют последствия стихии

Источник: Восток Медиа

По данным пресс-службы администрации Приморского края, семь домов буквально остались без крыши, а поваленные деревья повредили два километра линии электропередач. Глава Ракитненского сельского поселения Олег Кириллов доложил, что к середине пятницы энергоснабжение половины села уже восстановлено, остальные работы продолжаются и в планах завершить их уже к вечеру. Связь в селе также восстановлена.

Муниципальная комиссия уже оценивает ущерб от стихии. Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко уже дал поручение в максимально короткий срок решить вопрос с восстановлением домов. Директору краевого департамента труда и социального развития Лилии Лаврентьевой он поручил рассмотреть возможность оказания помощи жителям пострадавших домов. Также на контроле находится ситуация с энергоснабжением пострадавшей от стихии территории.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в пятницу, 20 июля, портал Примгидромет озвучил штормовое предупреждение об опасном явлении. Однако, под влиянием природы оказались не все районы края.