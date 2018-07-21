В Приморье устраняют последствия стихии
В пятницу утром, 20 июля, по отдельным районам Приморского края прошёл ураган. В Дальнереченском районе, поврежденными оказались крыши семи жилых домов в селе Ракитное, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В пятницу утром, 20 июля, по отдельным районам Приморского края прошёл ураган. В Дальнереченском районе, поврежденными оказались крыши семи жилых домов в селе Ракитное, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным
Муниципальная комиссия уже оценивает ущерб от стихии. Первый
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в пятницу, 20 июля, портал Примгидромет озвучил штормовое предупреждение об опасном явлении. Однако, под влиянием природы оказались не все районы края.
В результате сильных ливней, прошедших на минувших выходных, ещё в воскресенье, 17 июля, рядом со строящимся мостом в селе Соколовка, что в Чугуевском районе Приморья, произошел перелив воды через временную насыпь. К вечеру четверга специалисты восстановилимостовое сооружение, проезд для всех видов транспорта открыт без ограничений.