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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

ЛЭП в лоб: в Новосибирске водитель «Хонды» снес опору и убежал от полиции

Водитель сбежал с места ДТП, в котором пострадала опора линий электропередач. Парень за рулем кроссовера Honda CR-V буквально «ликвидировал» бетонную опору ЛЭП.

— Авария произошла неподалёку от пристани «Ягодная». От удара, конструкция расплющила «Хонду», смяв автомобиль пополам, — сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, добавляя, что по словам очевидцем, от «молодого человека доносился заметный аромат алкогольных напитков». Видимо поэтому водитель, узнав о том, что на место ДТП едет полиция, сбежал оттуда.

Добавим, что подобная авария произошла в Новолуговом 8 июля. Там кроссовер врезался в столб ЛЭП и тем самым оставил без света жителей поселка. Удивительно, что ни в том случае, ни в этом водители не пострадали, их не ударило током. А вот иномарки превратились в груды железа.

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