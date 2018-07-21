ЛЭП в лоб: в Новосибирске водитель «Хонды» снес опору и убежал от полиции

— Авария произошла неподалёку от пристани «Ягодная». От удара, конструкция расплющила «Хонду», смяв автомобиль пополам, — сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, добавляя, что по словам очевидцем, от «молодого человека доносился заметный аромат алкогольных напитков». Видимо поэтому водитель, узнав о том, что на место ДТП едет полиция, сбежал оттуда.

Добавим, что подобная авария произошла в Новолуговом 8 июля. Там кроссовер врезался в столб ЛЭП и тем самым оставил без света жителей поселка. Удивительно, что ни в том случае, ни в этом водители не пострадали, их не ударило током. А вот иномарки превратились в груды железа.