Серафимовича в огне: В Новосибирске из-за загоревшегося расселенного барака эвакуировали жильцов девятиэтажки
Сразу несколько пожарных бригад работали на месте ЧП на улице Серафимовича.
Сразу несколько пожарных бригад работали на месте ЧП на улице Серафимовича.
Там загорелся расселенный двухэтажный барак. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск»,
Добавим, что ночью пожарные также выезжали в Бердск. Там загорелся частный дом по улице Солнечная. 19.
— В результате пожара огнем уничтожена крыша дома, повреждена крыша гаража. В два часа ночи пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.
До 5 утра пожарным пришлось тушить баню в селе Сумы Каргатского района. Баня сгорела полностью, но пожарные не допустили, чтобы огонь с нее перешел на жилые дома.