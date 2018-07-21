Серафимовича в огне: В Новосибирске из-за загоревшегося расселенного барака эвакуировали жильцов девятиэтажки

Там загорелся расселенный двухэтажный барак. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», из-за угрозы огня девятиэтажке на улице Серафимовича, 14, людей из ближайшего к пожару подъезда эвакуировали на улицу.

Добавим, что ночью пожарные также выезжали в Бердск. Там загорелся частный дом по улице Солнечная. 19.

— В результате пожара огнем уничтожена крыша дома, повреждена крыша гаража. В два часа ночи пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.