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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Серафимовича в огне: В Новосибирске из-за загоревшегося расселенного барака эвакуировали жильцов девятиэтажки

Сразу несколько пожарных бригад работали на месте ЧП на улице Серафимовича.

Там загорелся расселенный двухэтажный барак. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», из-за угрозы огня девятиэтажке на улице Серафимовича, 14, людей из ближайшего к пожару подъезда эвакуировали на улицу.

Добавим, что ночью пожарные также выезжали в Бердск. Там загорелся частный дом по улице Солнечная. 19.

— В результате пожара огнем уничтожена крыша дома, повреждена крыша гаража. В два часа ночи пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

До 5 утра пожарным пришлось тушить баню в селе Сумы Каргатского района. Баня сгорела полностью, но пожарные не допустили, чтобы огонь с нее перешел на жилые дома.

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