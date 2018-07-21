22 года проведёт в тюрьме убийца кассира АЗС в посёлке Солзан
22 года строгого режима назначили убийце кассира АЗС в посёлке Солзан. Областной суд поставил точку в резонансном деле.
22 года строгого режима назначили убийце кассира АЗС в посёлке Солзан. Областной суд поставил точку в резонансном деле.
Взял куш на заправке он вместе с братом, ему назначили наказание — семь с половиной лет колонии. Кроме того, каждого оштрафовали на 100 тысяч рублей. Преступление они совершили ночью 9 августа прошлого года. Старший брат раньше работал на этой заправочной станции электриком. Перед нападением они отключили свет на АЗС. Когда кассир вышла наружу и узнала бывшего коллегу, он выстрелил ей в спину из обреза. Добычей братьев стали 538 тысяч рублей.
Он забрали деньги и скрылись, но были задержаны по горячим следам. Тогда полиция объявила крупное вознаграждение за информацию о преступниках.
— Поясните, куда мы приехали?
— Посёлок Солзан, АЗС, где я совершил преступление.
— Что здесь произошло?
— Разбой, убийство.