Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фото привязанного к столбу украинца с табличкой возмутило Сеть
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Екатерина Климова примерила мини-платье с кроссовками
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
10:10 (мск), источник: Вести Иркутск

22 года проведёт в тюрьме убийца кассира АЗС в посёлке Солзан

22 года строгого режима назначили убийце кассира АЗС в посёлке Солзан. Областной суд поставил точку в резонансном деле.

Источник: Вести Иркутск

Взял куш на заправке он вместе с братом, ему назначили наказание — семь с половиной лет колонии. Кроме того, каждого оштрафовали на 100 тысяч рублей. Преступление они совершили ночью 9 августа прошлого года. Старший брат раньше работал на этой заправочной станции электриком. Перед нападением они отключили свет на АЗС. Когда кассир вышла наружу и узнала бывшего коллегу, он выстрелил ей в спину из обреза. Добычей братьев стали 538 тысяч рублей.

Он забрали деньги и скрылись, но были задержаны по горячим следам. Тогда полиция объявила крупное вознаграждение за информацию о преступниках.

— Поясните, куда мы приехали?
— Посёлок Солзан, АЗС, где я совершил преступление.
— Что здесь произошло?
— Разбой, убийство.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Отец подверг Майкла Джексона кастрации в 12 лет ради голоса. Видео
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
Экологи предсказали катаклизмы на востоке России
Ученые нашли следы аварии на «Фукусиме» в калифорнийском вине
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь