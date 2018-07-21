22 года проведёт в тюрьме убийца кассира АЗС в посёлке Солзан

Взял куш на заправке он вместе с братом, ему назначили наказание — семь с половиной лет колонии. Кроме того, каждого оштрафовали на 100 тысяч рублей. Преступление они совершили ночью 9 августа прошлого года. Старший брат раньше работал на этой заправочной станции электриком. Перед нападением они отключили свет на АЗС. Когда кассир вышла наружу и узнала бывшего коллегу, он выстрелил ей в спину из обреза. Добычей братьев стали 538 тысяч рублей.