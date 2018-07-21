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12:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Новое нападение в Екатеринбурге: избит политолог

В Екатеринбурге совершено очередное предвыборное нападение. Неизвестные избили политолога Дениса Граматчикова и похитили у него коробку с бумагами, в том числе с подписными листами, пишут местные СМИ.

Денис Граматчиков возглавляет штаб одного из кандидатов в гордуму. О факте нападения он сам сообщил журналистам. По его словам, напали на него после одной из встреч.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Предстоит избрать 18 депутатов по одномандатным округам и ещё 18 по партийным спискам.

20 июля выдвижение кандидатов было завершено.

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