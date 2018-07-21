Новое нападение в Екатеринбурге: избит политолог
В Екатеринбурге совершено очередное предвыборное нападение. Неизвестные избили политолога Дениса Граматчикова и похитили у него коробку с бумагами, в том числе с подписными листами, пишут местные СМИ.
В Екатеринбурге совершено очередное предвыборное нападение. Неизвестные избили политолога Дениса Граматчикова и похитили у него коробку с бумагами, в том числе с подписными листами, пишут местные СМИ.
Денис Граматчиков возглавляет штаб одного из кандидатов в гордуму. О факте нападения он сам сообщил журналистам. По его словам, напали на него после одной из встреч.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Предстоит избрать 18 депутатов по одномандатным округам и ещё 18 по партийным спискам.
20 июля выдвижение кандидатов было завершено.