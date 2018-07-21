Убийца, застреливший бизнесмена в Уфе, получил 10 лет тюрьмы
В Уфе вынесли приговор по делу об убийстве предпринимателя Амира Валиуллина, совершенном в марте 2017 года. Подсудимого Альфреда Исламова приговорили к 10 годам лишения свободы.
В Уфе вынесли приговор по делу об убийстве предпринимателя Амира Валиуллина, совершенном в марте 2017 года. Подсудимого Альфреда Исламова приговорили к 10 годам лишения свободы.
Напомним, Амир Валиуллин занимался пассажироперевозками на маршруте
Убийцей оказался коллега Валиуллина, который попал в камеры видеонаблюдения.