«Маму зовет и плачет»: минивэн и микроавтобус встретились в жестком ДТП
Смертельная авария случилась возле поселка Мирного Приморского края в субботу, 21 июля, сообщает DEITA. RU. Столкнулись микроавтобус и минивэн.
Смертельная авария случилась возле поселка Мирного Приморского края в субботу, 21 июля, сообщает DEITA. RU. Столкнулись микроавтобус и минивэн.
В результате лобового столкновения тяжелые травмы получили несколько человек, среди них ребенок. Доставать пострадавших пришлось спасателям, так как многие были зажаты в салонах транспортных средств.
По предварительной информации, пассажирка минивэна погибла.
Страшную аварию комментируют пользователи Instagram. «Видел сейчас мужиков с девочкой. В первой больнице Артема. Девочка маму зовет и плачет… ужас», «Каждый год одно и то же, в сезон морей. Жалко, берегите себя», — пишут подписчики newsbox24.tv.
На месте работают медики, спасатели и сотрудники ДПС. Причины ДТП выясняются.
Екатерина Лапкина.