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09:10 (мск), источник: ДЕЙТА

«Маму зовет и плачет»: минивэн и микроавтобус встретились в жестком ДТП

Смертельная авария случилась возле поселка Мирного Приморского края в субботу, 21 июля, сообщает DEITA. RU. Столкнулись микроавтобус и минивэн.

Источник: ДЕЙТА

В результате лобового столкновения тяжелые травмы получили несколько человек, среди них ребенок. Доставать пострадавших пришлось спасателям, так как многие были зажаты в салонах транспортных средств.

По предварительной информации, пассажирка минивэна погибла.

Страшную аварию комментируют пользователи Instagram. «Видел сейчас мужиков с девочкой. В первой больнице Артема. Девочка маму зовет и плачет… ужас», «Каждый год одно и то же, в сезон морей. Жалко, берегите себя», — пишут подписчики newsbox24.tv.

На месте работают медики, спасатели и сотрудники ДПС. Причины ДТП выясняются.

Екатерина Лапкина.

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