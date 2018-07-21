Неизвестный устроил стрельбу на свадьбе в Магнитогорске

Как сообщил «Верстов. Инфо», инцидент произошёл днём 20 июля недалеко от центра города, на пересечении улиц Вознесенской и Советской армии.

На видеозаписи видно, как по кольцу проезжают несколько украшенных шарами машин, пассажир одной из которых производит несколько выстрелов из пистолета в воздух.