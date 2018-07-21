Страшная находка под Комратом шокировала полицию

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Страшную находку обнаружили в лесополосе недалеко от Комрата.

Мужчина свел счеты с жизнью. Его тело было найдено на ветке одного из деревьев.

Как отмечают в полиции, погибшим оказался житель Комрата. Ему было 63 года.