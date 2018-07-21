Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Сайрус и Хемсворт опровергли слухи о проблемах в отношениях
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
11:24 (мск), источник: Sputnik.md

Страшная находка под Комратом шокировала полицию

В лесополосе вблизи муниципия Комрат правоохранители обнаружили тело мужчины, который свел счеты с жизнью.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Страшную находку обнаружили в лесополосе недалеко от Комрата.

Мужчина свел счеты с жизнью. Его тело было найдено на ветке одного из деревьев.

Как отмечают в полиции, погибшим оказался житель Комрата. Ему было 63 года.

Что заставило его пойти на такой страшный шаг, каковы причины, побудившие мужчину свести счеты с жизнью, пока не известно. Полиция проводит следственные мероприятия, чтобы исключить версию убийства.

Все новости региона
 Опасная фаза: Земля замедляет вращение - растет число землетрясений, в том числе в Молдове
Пока все спали: цены на бензин, убийство чиновника и кораблекрушение
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
Экологи предсказали катаклизмы на востоке России
Ученые нашли следы аварии на «Фукусиме» в калифорнийском вине
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь