Двум девушкам стало плохо на церемонии прощания с Денисом Теном в Алматы

Двум девушкам стало плохо во время гражданской панихиды во Дворце спорта имени Балуана Шолака, передает корреспондент NUR.KZ.

На церемонии прощания с Денисом Теном дежурили врачи, они оказали помощь девушкам. Девушке, которая почувствовала недомогание, поставили капельную систему с лекарством и унесли из зала на носилках. Вторая девушка после осмотра ушла самостоятельно.