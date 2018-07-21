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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге полицейская машина столкнулась с «Нивой»

В Екатеринбурге на перекрестке Крауля — Токарей в субботу утром произошла авария.

Полицейский автомобиль ВАЗ и «Нива» столкнулись. По словам очевидцев, служебная машина могла ехать на вызов, так как перерезала дорогу прямо идущей «Ниве».

— Я проезжал уже тогда, когда скорая уехала — кого-то увозили, видимо. Я про одного пострадавшего слышал. Но из какой машины, неизвестно, — рассказал свидетель происшествия Виталий Ротарь. — Кажись, «Нива» ехала по Токарей, а полицейские по Крауля, не снижая скорости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме машины скорой помощи на место выезжал эвакуатор. Он забрал разбитые машины с дороги. Их изрядно помяло. У обеих машин разбита передняя часть — капот. Журналисты «КП-Екатеринбург» связались с полицией, чтобы выяснить подробности аварии.

— Несмотря на надпись на служебном автомобиле, данная машина, равно как и её водитель, никакого отношения к системе МВД Российской федерации и ГУ МВД России по Свердловской области, в частности, не имеют, — рассказали в пресс-службе полиции.

Тем временем, в социальных сетях уже активно обсуждают, как такое ДТП могло произойти и кто виноват. «У этих машин нет преимущества по правилам ПДД — проблесковые маячки синие», — рассуждает Александр Казанцев.

— Включенный синий маяк со звуковым сигналом дает право отступать от ПДД, — парирует Руслан Грегорьев. — Он означает, что вы должны уступить дорогу. Красный маяк ставится только на машины ГАИ для сопровождения колонн.

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