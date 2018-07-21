В Екатеринбурге полицейская машина столкнулась с «Нивой»
В Екатеринбурге на перекрестке
В Екатеринбурге на перекрестке
Полицейский автомобиль ВАЗ и «Нива» столкнулись. По словам очевидцев, служебная машина могла ехать на вызов, так как перерезала дорогу прямо идущей «Ниве».
— Я проезжал уже тогда, когда скорая уехала —
Кроме машины скорой помощи на место выезжал эвакуатор. Он забрал разбитые машины с дороги. Их изрядно помяло. У обеих машин разбита передняя часть — капот. Журналисты «КП-Екатеринбург» связались с полицией, чтобы выяснить подробности аварии.
— Несмотря на надпись на служебном автомобиле, данная машина, равно как и её водитель, никакого отношения к системе МВД Российской федерации и ГУ МВД России по Свердловской области, в частности, не имеют, — рассказали в
Тем временем, в социальных сетях уже активно обсуждают, как такое ДТП могло произойти и кто виноват. «У этих машин нет преимущества по правилам ПДД — проблесковые маячки синие», — рассуждает Александр Казанцев.
— Включенный синий маяк со звуковым сигналом дает право отступать от ПДД, — парирует Руслан Грегорьев. — Он означает, что вы должны уступить дорогу. Красный маяк ставится только на машины ГАИ для сопровождения колонн.