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10:20 (мск), источник: Tengrinews

Коммунальный рынок горел в Петропавловске

Крупный пожар произошел в Петропавловске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД Казахстана.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в КЧС, пожар начался в 10 утра 21 июля в трехэтажном здании в торговых бутиках. Предварительная площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Пожар локализован в 10.44, ликвидирован в 12.07.

Жертв и пострадавших нет.

«Эвакуировано 90 человек персонала и посетителей. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействованы 54 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники», — сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС.
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