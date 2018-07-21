Коммунальный рынок горел в Петропавловске
Крупный пожар произошел в Петропавловске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Крупный пожар произошел в Петропавловске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщили в КЧС, пожар начался в 10 утра 21 июля в трехэтажном здании в торговых бутиках. Предварительная площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Пожар локализован в 10.44, ликвидирован в 12.07.
Жертв и пострадавших нет.
«Эвакуировано 90 человек персонала и посетителей. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействованы 54 пожарных и 16 единиц специализированной пожарной техники», — сообщили в
пресс-службеКомитета по ЧС.