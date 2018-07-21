Братск затянуло дымом от лесных пожаров в Красноярском крае
Как только сменится
Как только сменится
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Иркутской области. Так, уже несколько дней дышать им вынуждены жители Братска. Также задымление связано с пожарами в других северных районах Приангарья.
— Последний пожар на территории Братского района был потушен еще 17 июля, — сообщает
Ну, а пока противопожарные службы города находятся в постоянной готовности к любым нештатным ситуациям. Добавим, что с начала пожароопасного периода в Братском районе было зафиксировано 55 лесных пожаров. Для сравнения в 2017-м было 124 очага. Что касается городских лесов Братска, то в этом году в них не было зафиксировано ни одного возгорания.