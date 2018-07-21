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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Братск затянуло дымом от лесных пожаров в Красноярском крае

Как только сменится северо-западный ветер, дым рассеется.

Источник: Комсомольская правда

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Иркутской области. Так, уже несколько дней дышать им вынуждены жители Братска. Также задымление связано с пожарами в других северных районах Приангарья.

— Последний пожар на территории Братского района был потушен еще 17 июля, — сообщает пресс-служба администрации Братска. — Сейчас действующих лесных пожаров на территории нашего района нет. Не исключено, что дым в Братск приносит ветром из Киренского, Мамско-Чуйского и Катангского районов Иркутской области, где зафиксировано множество очагов возгорания, а также из Красноярского края. Как только сменится северо-западный ветер, дым рассеется.

Ну, а пока противопожарные службы города находятся в постоянной готовности к любым нештатным ситуациям. Добавим, что с начала пожароопасного периода в Братском районе было зафиксировано 55 лесных пожаров. Для сравнения в 2017-м было 124 очага. Что касается городских лесов Братска, то в этом году в них не было зафиксировано ни одного возгорания.

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