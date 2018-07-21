В Тольятти легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик

На момент столкновения в машине находилось двое молодых людей. Несмотря на сильный удар, водитель и пассажир остались живы. Что же касается причин аварии, то в них будут разбираться правоохранительные органы. По словам некоторых очевидцев, «Дацун» врезался в грузовик из-за того, что вынужден был уходить от столкновения с подрезавшей его иномаркой.