В Тольятти легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик
Авария произошла на улице Жилина недалеко от больницы имени Баныкина.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Авария произошла на улице Жилина недалеко от больницы имени Баныкина.
Легковой автомобиль «Дацун» влетел под припаркованный грузовик, об этом сообщает паблик «Происшествия Тольятти».
На момент столкновения в машине находилось двое молодых людей. Несмотря на сильный удар, водитель и пассажир остались живы. Что же касается причин аварии, то в них будут разбираться правоохранительные органы. По словам некоторых очевидцев, «Дацун» врезался в грузовик