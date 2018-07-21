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16:20 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик

Авария произошла на улице Жилина недалеко от больницы имени Баныкина.

Легковой автомобиль «Дацун» влетел под припаркованный грузовик, об этом сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

На момент столкновения в машине находилось двое молодых людей. Несмотря на сильный удар, водитель и пассажир остались живы. Что же касается причин аварии, то в них будут разбираться правоохранительные органы. По словам некоторых очевидцев, «Дацун» врезался в грузовик из-за того, что вынужден был уходить от столкновения с подрезавшей его иномаркой.

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