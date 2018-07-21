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11:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом лоб в лоб столкнулись две «Лады»

Крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие, произошло вечером пятницы, 20 июля, в Михайловском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, авария произошла в 23:45. По предварительным данным, 21-летний мужчина ехал на своей ВАЗ-21074 по трассе Михайловка — Кумылженская. На первом километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой» 11-й модели.

В результате аварии водитель «Семерки» и его 17-летний пассажир с травмами и ушибами доставлены в больницу. Там же оказались водитель и пассажир «Одиннадцатой». Сидевший за рулем мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у его пассажира — сотрясение мозга.

В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. В частности, они выясняют причины, по которым водитель «Семерки» выехал на встречку.

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