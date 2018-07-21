Под Волгоградом лоб в лоб столкнулись две «Лады»

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, авария произошла в 23:45. По предварительным данным, 21-летний мужчина ехал на своей ВАЗ-21074 по трассе Михайловка — Кумылженская. На первом километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой» 11-й модели.

В результате аварии водитель «Семерки» и его 17-летний пассажир с травмами и ушибами доставлены в больницу. Там же оказались водитель и пассажир «Одиннадцатой». Сидевший за рулем мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у его пассажира — сотрясение мозга.