Под Минском столкнулись Nissan и Toyota из-за выбежавшего на дорогу животного
Авария произошла вчера утром на 12-м километре автодороги Минск — Нарочь.
Авария произошла вчера утром на 12-м километре автодороги Минск — Нарочь.
«Водитель 1948 года рождения управляя кроссовером Nissan Qashqai, двигаясь в направлении Минска, выбрал неверную дистанцию до движущегося впереди попутного автомобиля Toyota Corolla. За рулем последней находился водитель 1982 года рождения», — рассказала подробности старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского РУВД Екатерина Сильченко.
Как оказалось, водитель Toyota увидел на дороге животное и стал снижать скорость. Следовавший за ним водитель Nissan Qashqai не успел среагировать и вовремя затормозить. В результате аварии пассажирка кроссовера 1950 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована.