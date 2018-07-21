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10:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Под Минском столкнулись Nissan и Toyota из-за выбежавшего на дорогу животного

Авария произошла вчера утром на 12-м километре автодороги Минск — Нарочь.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

«Водитель 1948 года рождения управляя кроссовером Nissan Qashqai, двигаясь в направлении Минска, выбрал неверную дистанцию до движущегося впереди попутного автомобиля Toyota Corolla. За рулем последней находился водитель 1982 года рождения», — рассказала подробности старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского РУВД Екатерина Сильченко.

Как оказалось, водитель Toyota увидел на дороге животное и стал снижать скорость. Следовавший за ним водитель Nissan Qashqai не успел среагировать и вовремя затормозить. В результате аварии пассажирка кроссовера 1950 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована.

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