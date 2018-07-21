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11:14 (мск), источник: Sibnovosti.ru

На стройке в Новосибирске рухнул кран

На стройплощадке в Калининском районе перевернулся и упал в котлован копёр — машина для забивания свай.

Рабочего, находившегося в этом момент в котловане, придавило тяжелой техникой, еще одного строителя, который пытался ему помочь, засыпало грунтом.

На месте работали два экипажа муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). После того, как обоих рабочих доставили из котлована, выяснилось, что у одного из них сломана нога. Его на машине скорой помощи доставили в больницу. Второй заявил, что чувствует себя нормально и от медицинской помощи отказался, сообщили в МАСС.

Во время загрузки произошла ошибка.
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