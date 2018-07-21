На стройке в Новосибирске рухнул кран
На стройплощадке в Калининском районе перевернулся и упал в котлован копёр — машина для забивания свай.
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На стройплощадке в Калининском районе перевернулся и упал в котлован копёр — машина для забивания свай.
Рабочего, находившегося в этом момент в котловане, придавило тяжелой техникой, еще одного строителя, который пытался ему помочь, засыпало грунтом.
На месте работали два экипажа муниципальной