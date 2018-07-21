На стройке в Новосибирске рухнул кран

Рабочего, находившегося в этом момент в котловане, придавило тяжелой техникой, еще одного строителя, который пытался ему помочь, засыпало грунтом.

На месте работали два экипажа муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). После того, как обоих рабочих доставили из котлована, выяснилось, что у одного из них сломана нога. Его на машине скорой помощи доставили в больницу. Второй заявил, что чувствует себя нормально и от медицинской помощи отказался, сообщили в МАСС.