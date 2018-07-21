Смертельный прыжок: в Северо-Крымском канале утонул мужчина

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в ведомстве, первый сигнал о помощи на пульт диспетчера службы спасения поступил в пятницу в 13:55: в Советском районе местный житель нырнул в Северо-Крымский канал и не выплыл на поверхность воды.

«По прибытию на место происшествия спасатели при помощи водолазного снаряжения извлекли на берег тело мужчины. К сожалению, во время падения в воду мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Еще одно ЧП на воде произошло спустя полтора часа в поселке Штормовое Сакского района. Отдыхающие обнаружили недалеко от берега мужчину, который не подавал признаков жизни. Попытки оказать пострадавшему (а им оказался житель Волгограда) первую медицинскую помощь успехом не увенчались.