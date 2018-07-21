Смертельный прыжок: в Северо-Крымском канале утонул мужчина
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Два человека утонули в Крыму за минувшие сутки. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Два человека утонули в Крыму за минувшие сутки. Об этом сообщили в
Как отметили в ведомстве, первый сигнал о помощи на пульт диспетчера службы спасения поступил в пятницу в 13:55: в Советском районе местный житель нырнул в
«По прибытию на место происшествия спасатели при помощи водолазного снаряжения извлекли на берег тело мужчины. К сожалению, во время падения в воду мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Еще одно ЧП на воде произошло спустя полтора часа в поселке Штормовое Сакского района. Отдыхающие обнаружили недалеко от берега мужчину, который не подавал признаков жизни. Попытки оказать пострадавшему (а им оказался житель Волгограда) первую медицинскую помощь успехом не увенчались.
По данным фактам проводится проверка правоохранительными органами, подчеркнули в главке МЧС России по РК.