Операция прошла успешно: на Приморском пляже в Ялте обезвредили мину

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это заняло несколько часов.

«Все прошло в штатном режиме. Военная группа разминирования сделала все необходимые мероприятия, пограничники, Росгвардия, МВД выполнили поставленные задачи, без происшествий», — сказал он.

Челпанов также уточнил, что операция прошла рано утром. С девяти утра пляж открыли для посещения отдыхающих.