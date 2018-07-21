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14:27 (мск), источник: РИА Крым

Операция прошла успешно: на Приморском пляже в Ялте обезвредили мину

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Ялте завершилась операция по обезвреживанию мины, найденной в районе Приморского пляжа. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации курортного города Алексей Челпанов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это заняло несколько часов.

«Все прошло в штатном режиме. Военная группа разминирования сделала все необходимые мероприятия, пограничники, Росгвардия, МВД выполнили поставленные задачи, без происшествий», — сказал он.

Челпанов также уточнил, что операция прошла рано утром. С девяти утра пляж открыли для посещения отдыхающих.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 240-килограммовая мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена в 20-ти метрах от Приморского пляжа несколько дней назад. Изначально ее планировалось обезвредить в понедельник. Однако по просьбе администрации города, эта операция была перенесена на утро субботы. Обезвреживанием занимались специалисты Черноморского флота.

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