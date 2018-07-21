Пропавшая в Самаре 7-летняя девочка найдена мертвой
В Самаре завершились поиски 7-летней Юлии, которая пропала в пятницу вечером, 20 июля.
В Самаре завершились поиски 7-летней Юлии, которая пропала в пятницу вечером, 20 июля.
Напомним, последний раз ее видели около шести часов вечера возле дома № 93 по улице Энтузиастов в Советском районе города.
Волонтеры добровольческого
Обстоятельства нахождения и гибели ребенка не раскрываются. Выяснить все причины случившегося предстоит сотрудникам правоохранительных органов.