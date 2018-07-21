Волгоградец утонул на побережье Крыма
Трагедия произошла в поселке Штормовое близ города Евпатория.
Трагедия произошла в поселке Штормовое близ города Евпатория.
Трагедией закончился для жителя Волгограда отдых на побережье Крыма. Мужчина утонул в Черном море.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Спасателей вызвали отдыхающие. Они обнаружили в воде, недалеко от берега, тело мужчины, не подающее признаков жизни. Несчастного немедленно достали из моря, привезли на берег и начали реанимационные мероприятия. К несчастью, спасти мужчину не удалось — он скончался.
По факту происшествия уже начата проверка.
МЧС напоминает, для того, чтобы летний отдых не омрачился страшной трагедией, следует неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально отведенных для этого местах. Категорически запрещается купаться в нетрезвом состоянии и заплывать за буйки, ограничивающие безопасную зону пляжа.