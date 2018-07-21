Волгоградец утонул на побережье Крыма

Источник: Комсомольская правда

Трагедией закончился для жителя Волгограда отдых на побережье Крыма. Мужчина утонул в Черном море.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, трагедия произошла в пятницу, 20 июля.

Спасателей вызвали отдыхающие. Они обнаружили в воде, недалеко от берега, тело мужчины, не подающее признаков жизни. Несчастного немедленно достали из моря, привезли на берег и начали реанимационные мероприятия. К несчастью, спасти мужчину не удалось — он скончался.

По факту происшествия уже начата проверка.