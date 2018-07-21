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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец утонул на побережье Крыма

Трагедия произошла в поселке Штормовое близ города Евпатория.

Источник: Комсомольская правда

Трагедией закончился для жителя Волгограда отдых на побережье Крыма. Мужчина утонул в Черном море.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, трагедия произошла в пятницу, 20 июля.

Спасателей вызвали отдыхающие. Они обнаружили в воде, недалеко от берега, тело мужчины, не подающее признаков жизни. Несчастного немедленно достали из моря, привезли на берег и начали реанимационные мероприятия. К несчастью, спасти мужчину не удалось — он скончался.

По факту происшествия уже начата проверка.

МЧС напоминает, для того, чтобы летний отдых не омрачился страшной трагедией, следует неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально отведенных для этого местах. Категорически запрещается купаться в нетрезвом состоянии и заплывать за буйки, ограничивающие безопасную зону пляжа.

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