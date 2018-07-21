В Коминтерновском районе Воронежа рано утром полыхал внедорожник
В 06:26 21 июля на пульт ГУ МЧС по региону поступило сообщение о возгорании машины в Коминтерновском районе Воронежа.
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В 06:26 21 июля на пульт ГУ МЧС по региону поступило сообщение о возгорании машины в Коминтерновском районе Воронежа.
Возле дома № 6 на Олимпийском бульваре загорелся внедорожник Chevrolet Tahoe. К счастью, пожар удалось потушить вовремя, и огонь не успел сильно распространиться. Все остались живы, а в машине прогорело только звуковое оборудование.
Огонь тушили четверо спасателей и один пожарный расчет. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.