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12:10 (мск), источник: АиФ Черноземье

В Коминтерновском районе Воронежа рано утром полыхал внедорожник

В 06:26 21 июля на пульт ГУ МЧС по региону поступило сообщение о возгорании машины в Коминтерновском районе Воронежа.

Возле дома № 6 на Олимпийском бульваре загорелся внедорожник Chevrolet Tahoe. К счастью, пожар удалось потушить вовремя, и огонь не успел сильно распространиться. Все остались живы, а в машине прогорело только звуковое оборудование.

Огонь тушили четверо спасателей и один пожарный расчет. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.

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