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12:14 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии найден мертвым 45-летний мужчина

В Уфимском районе в селе Чернолесовский найден мертвым мужчина 1973 года рождения. Его искали со 2 апреля.

Тело было обнаружено в лесу. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.

— Миргазетдинов Э. Р. 1973 года рождения найден мертвым. Тело нашли в лесу в 2 км от села Чернолесовский Уфимского района, — рассказал он.

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