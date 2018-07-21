В Башкирии найден мертвым 45-летний мужчина
В Уфимском районе в селе Чернолесовский найден мертвым мужчина 1973 года рождения. Его искали со 2 апреля.
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В Уфимском районе в селе Чернолесовский найден мертвым мужчина 1973 года рождения. Его искали со 2 апреля.
Тело было обнаружено в лесу. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
— Миргазетдинов Э. Р. 1973 года рождения найден мертвым. Тело нашли в лесу в 2 км от села Чернолесовский Уфимского района, — рассказал он.